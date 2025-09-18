Beşiktaş bu fotoğrafla duyurdu: Serkan Reçber mesaiye başladı

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, düzenlenen basın toplantısında Futbol A Takımı Genel Koordinatörlüğü görevi için Serkan Reçber ile anlaşmaya varıldığını açıklamıştı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Serkan Reçber'in göreve başladığı bilgisine yer verildi.
AÇIKLAMA GELDİ
Reçber'in çalışmalara başladığının belirtildiği açıklamada, teknik direktör Sergen Yalçın'la birlikte görüldüğü fotoğrafa yer verildi.
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Başkanımız Serdal Adalı'nın dün Tüpraş Stadyumu'nda düzenlediği basın toplantısında Futbol A Takımı Genel Koordinatörlüğü görevine getirildiğini duyurduğu Serkan Reçber, bugün itibarıyla çalışmalara başlamıştır.
Serkan Reçber'e çalışmalarında başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."