Beşiktaş bu sezon ilk kez art arda kalesini gole kapadı

- Beşiktaş, Süper Lig’in 18. haftasında Kayserispor’u 1-0 yendi.
- Bu galibiyetle, ligde ilk kez art arda iki maçta gol yemedi.
- Beşiktaş ayrıca Türkiye Kupası’nda Ankara Keçiörengücü’ne de gol izni vermedi.
Beşiktaş, Süper Lig’in 18. haftasında evinde Kayserispor’u 1-0 yendi.
Siyah-beyazlılar, bu sonuçla beraber bu sezon ligde ilk kez iki maç üst üste kalesini gole kapadı.
Beşiktaş, devre arasında önce yine evinde Rizespor’u 1-0 mağlup etmişti.
BEŞİKTAŞ'IN GOL YEMEDİĞİ MAÇLAR
Beşiktaş, Süper Lig’de bu sezon Konyaspor, Fatih Karagümrük, Rizespor ve Kayserispor ile oynadığı iki mücadelenin yanı sıra kupada da Ankara Keçiörengücü karşılaşmasında gol yemedi.