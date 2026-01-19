Abone ol: Google News

Beşiktaş bu sezon ilk kez art arda kalesini gole kapadı

Süper Lig’in 18. haftasında evinde Kayserispor’u 1-0 mağlup eden Beşiktaş, bu sezon ligde ilk kez iki maç üst üste kalesini gole kapadı. Siyah-beyazlılar, ayrıca Türkiye Kupası’nda son oynadıkları Ankara Keçiörengücü mücadelesinde de rakibine gol izni vermemişti.

Yayınlama Tarihi: 19.01.2026 22:19
Beşiktaş, Süper Lig’in 18. haftasında evinde Kayserispor’u 1-0 yendi.

Siyah-beyazlılar, bu sonuçla beraber bu sezon ligde ilk kez iki maç üst üste kalesini gole kapadı.

Beşiktaş, devre arasında önce yine evinde Rizespor’u 1-0 mağlup etmişti.

BEŞİKTAŞ'IN GOL YEMEDİĞİ MAÇLAR

Beşiktaş, Süper Lig’de bu sezon Konyaspor, Fatih Karagümrük, Rizespor ve Kayserispor ile oynadığı iki mücadelenin yanı sıra kupada da Ankara Keçiörengücü karşılaşmasında gol yemedi.

