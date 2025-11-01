Abone ol: Google News

Beşiktaş derbinin hazırlıklarını tamamladı

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını noktaladı.

Yayınlama Tarihi: 01.11.2025 19:52
  • Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını tamamladı.
  • Antrenman yaklaşık 1 saat sürdü ve taktik çalışmalarıyla sona erdi.
  • Takım, antrenman sonrasında kampa girdi.

Süper Lig'in 11. haftasında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek Beşiktaş derbi hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman yaklaşık 1 saat sürdü.

KAMPA GİRDİLER

Isınma koşularıyla başlayan idman, taktik çalışmalarla sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip, antrenmanın ardından kampa girdi.

