Beşiktaş derbinin hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig'in 11. haftasında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek Beşiktaş derbi hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman yaklaşık 1 saat sürdü.
KAMPA GİRDİLER
Isınma koşularıyla başlayan idman, taktik çalışmalarla sona erdi.
Siyah-beyazlı ekip, antrenmanın ardından kampa girdi.