Beşiktaş Divan Kurulu Başkan Adayı Emir Tamer, basınla bir araya geldi

Daha önce Beşiktaş Divan Kurulu başkanlığına adaylığını açıklayan Emir Tamer, İstanbul Beşiktaş’ta bir otelde düzenlenen toplantıda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Toplantıya katılanlara plan ve projelerini anlatan Tamer, birçok aday olmasına rağmen aslında iki taraflı seçim olacağını vurguladı.

"EN BÜYÜK FARKIN SAMİMİYET OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Siyah-beyazlı camiada daha önce yönetim kurulu ve divan kurulu üyeliği yapan Emir Tamer, şu şekilde konuştu:

Beşiktaş’ta farklı bir seçim dönemi yaşanıyor. Aday sayısı her zamankinden fazla. Plan ve projelerimizin tamamlanmasıyla birlikte bugün sizlere aktarmak için karşınıza çıktım. Divan kurulu, 1960’da kurulmuş ve 1990’dan itibaren tüm yönetimlerin kendilerine alan açmak için gücünü azalttığı bir kurum ne yazık ki. Kulüp bünyesinde çalıştığım dönemlerde camianın yararı için projeler gerçekleştirdik ve işleme koyduk. Beşiktaş’ın son 10-15 senesine bakıldığında makamlar aynı isimler arasında gidip geliyor. Camianın yeni yüzlere ihtiyaç duyduğunu düşünüyorum. Biz, liyakat sahibi insanları kulübün içine çekmek için alan açıyoruz. Amacımız, yeni yüzlere imkan sağlayabilmek. İnsanlardan adaylığımız konusunda olumlu geri dönüşler alıyoruz. Bu seçim, çok adayın olduğu fakat iki adaylı bir seçim aslında. Eski zihniyetli, denenmiş bir zihniyet var. Bir de yeni ufuklara yelken açmayı hedefleyen bir zihniyet var. Diğer tüm adaylara saygım sonsuz, hepsine başarılar diliyorum. Beni diğer adaylardan ayıran en büyük farkın samimiyet olduğunu düşünüyorum.

"BEŞİKTAŞ TÜZÜĞÜ HAZIRLANACAK"

Yeni bir tüzük tadile ihtiyaç duyulduğunun altına çizen Tamer, şu şekilde konuştu:

Geleneklerimize bağlı, özüne dönük Beşiktaş tüzüğü hazırlanacak. Tüzük tadil çalışmalarında divan üyeleri, kongre üyeleri ve taraftarlardan oluşturulacak geniş katılımlı bir ekip ile çalışmalar yapılacak. Daha katılımcı, daha yenilikçi, sonuç odaklı olacak ve yılda 8 divan kurulu toplantısı yapmayı hedefliyoruz. Divan kurulunun icraatlarının getirisi olarak yönetim kurulunun da elini rahatlatmayı amaçlayacağız.

"İSTİŞARE KOMİSYONU KURULACAK"

Camianın kurumları arasındaki iletişimin önemine de değinen Emir Tamer, şu ifadeleri kullandı:

Divan kurulu ve yönetim kurulunun birlikte daha faydalı ve efektif çalışabilmesi için bir istişare komisyonu kurulacak. Uluslararası vizyon açısından bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu proje kapsamında Barcelona ve Milan’da görev yapmış isimleri kulüp bünyesine kazandırmayı hedefliyoruz.

LİSTESİ

Beşiktaş Divan Kurulu Başkan Adayı Emir Tamer’in listesinde şu isimler yer alıyor: