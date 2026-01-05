Beşiktaş, Emmanuel Agbadou için vites yükseltti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Beşiktaş'ta ara transfer dönemindeki hedeflerden biri de stoper takviyesi yapmak.

Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda hareket edilirken, 53 yaşındaki teknik adam bir futbolcuda üsteliyor.

Sergen Yalçın'ın ısrarla istediği o isim Emmanuel Agbadou.

YALÇIN ISRARLA İSTİYOR

Beşiktaş, Wolves forması giyen 28 yaşındaki Fildişi Sahilli stoper için İngiliz ekibine yaptığı teklifi güncelledi.

Buna göre Beşiktaş, Agbadou için Wolves'e bu kez 15 milyon euro satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sundu.

Sergen Yalçın'ın bizzat görüştüğü Agbadou ise Beşiktaş'a gelmeye hazır.

GELMEYE HAZIR: ANLAŞMA SIRASI KULÜPLERDE

Deneyimli stoper, kulüplerin bir an önce anlaşmasını bekliyor.

Beşiktaş, İngiliz ekibiyle yaptığı görüşmelerden bu hafta sonuç alamazsa rotasını listedeki diğer isimlere kıracak.