Abone ol: Google News

Beşiktaş, Emmanuel Agbadou için vites yükseltti

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, stoper transferi için bir isimde ısrarcı. Sergen Yalçın'ın yolunu gözlediği 28 yaşındaki savunmacı için Beşiktaş, yaptığı teklifi 15 milyon euroya kadar çıkardı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 05.01.2026 10:43
Beşiktaş, Emmanuel Agbadou için vites yükseltti
  • Beşiktaş, 28 yaşındaki Emmanuel Agbadou için 15 milyon euro satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.
  • Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın ısrarla istediği Agbadou, Beşiktaş'a gelmeye hazır.
  • Anlaşma sağlanamazsa Beşiktaş, alternatif isimlere yönelecek.

Beşiktaş'ta ara transfer dönemindeki hedeflerden biri de stoper takviyesi yapmak.

Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda hareket edilirken, 53 yaşındaki teknik adam bir futbolcuda üsteliyor.

Sergen Yalçın'ın ısrarla istediği o isim Emmanuel Agbadou.

YALÇIN ISRARLA İSTİYOR

Beşiktaş, Wolves forması giyen 28 yaşındaki Fildişi Sahilli stoper için İngiliz ekibine yaptığı teklifi güncelledi.

Buna göre Beşiktaş, Agbadou için Wolves'e bu kez 15 milyon euro satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sundu.

Sergen Yalçın'ın bizzat görüştüğü Agbadou ise Beşiktaş'a gelmeye hazır.

GELMEYE HAZIR: ANLAŞMA SIRASI KULÜPLERDE

Deneyimli stoper, kulüplerin bir an önce anlaşmasını bekliyor.

Beşiktaş, İngiliz ekibiyle yaptığı görüşmelerden bu hafta sonuç alamazsa rotasını listedeki diğer isimlere kıracak.

Eshspor Haberleri