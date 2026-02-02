Beşiktaş, Emmanuel Agbadou transferinde mutlu sona yakın

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ın, takviye yapmayı planladığı mevkilerden biri de stoper hattıydı.

Bu kapsamda siyah-beyazlılarda Emmanuel Agbadou gündemi devam ediyor.

Uzun süredir bu transferi tamamlamak isteyen Beşiktaş'ta geçen hafta görüşmeler durma noktasına gelmişti.

GÖRÜŞMELER YENİDEN BAŞLADI

Beşiktaş, Wolverhampton ile görüşmelere yeniden başladı.

1,92'lik 28 yaşındaki savunma oyuncusu için devreye giren başkan Serdal Adalı, bu transferi olumlu bir şekilde sonuçlandırmak istiyor.

İNGİLİZLERİN İNADI KIRILIYOR: AGBADOU'YLA ANLAŞMA TAMAM

Siyah-beyazlıların, Sergen Yalçın'ın en çok istediği oyuncu olan Agbadou görüşmelerinde İngiliz ekibiyle anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi.

Kulüpler arasındaki görüşmelerin olumlu geçtiği ve Emmanuel Agbadou'nun, Beşiktaş forması giymek için Wolverhamton yetkilileri ile görüştüğü belirtildi.

Agbadou'nun temsilcisinin İstanbul'a geldiği öğrenilirken, siyah-beyazlıların oyuncuyla 4.5 yıllık anlaşma sağladığı belirtildi.

BU SEZON 17 MAÇTA OYNADI: 2 ASİSTİ VAR

Wolverhampton forması altında bu sezon 17 maçta süre bulan 28 yaşındaki futbolcu, 2 asist yaptı.

Fildişi Sahili Milli Takımı ile 18 karşılaşmaya çıkan Agbadou, 2 kez gol sevinci yaşadı.

Deneyimli isim geçtiğimiz yıl 20 milyon euro karşılığında Fransa'nın Reims takımından Wolverhampton’a transfer olmuştu.