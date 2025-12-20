Beşiktaş, evinde 4 maç sonra güldü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig’in 17. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Rizespor'u 1-0 mağlup etti.

Siyah-beyazlılar bu sonuçla 4 maç sonra iç saha galibiyetiyle tanıştı.

SON 4 MAÇTA GALİBİYET YOK

Sezon başında evinde oynadığı ilk 3 mücadeleyi kazanan Beşiktaş, daha sonra Dolmabahçe’de çıktığı 4 müsabakada galibiyete uzanamadı.

Beşiktaş, bu süreçte Gençlerbirliği ve Fenerbahçe’ye mağlup olurken, Samsunspor ile Gaziantep FK’yla da berabere kaldı.

SON GALİBİYET KOCAELİSPOR'A KARŞI

Sergen Yalçın’ın öğrencileri, Dolmabahçe’deki son galibiyetini Kocaelispor’a karşı elde etmişti.