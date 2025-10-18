Abone ol: Google News

Beşiktaş, Gençlerbirliği mağlubiyetiyle bu sezon Süper Lig’de ilk iç saha mağlubiyetini yaşadı.

Yayınlama Tarihi: 18.10.2025 19:21
Beşiktaş, evinde ilk kez kaybetti
  • Beşiktaş, Süper Lig 9. haftasında Gençlerbirliği'ne 2-1 yenilerek sezonun ilk iç saha mağlubiyetini aldı.
  • Daha önce Dolmabahçe'de oynadığı üç maçı kazanmıştı.
  • Bir sonraki iç saha maçında Fenerbahçe'yi ağırlayacaklar.

Süper Lig’in 9. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Gençlerbirliği 2-1 mağlup oldu.

Siyah-beyazlılar bu sonuçla sezonun ilk iç saha mağlubiyetini aldı.

Ligde Dolmabahçe'de 3 maça çıkan siyah-beyazlılar, Eyüpspor, Başakşehir ve Kocaelispor’a karşı üstünlük kurmayı başarmıştı.

SIRADAKİ İÇ SAHA MAÇI FENERBAHÇE'YE KARŞI

Sergen Yalçın’ın öğrencileri, ligde bir sonraki iç saha müsabakasında Fenerbahçe ile karşılaşacak.

