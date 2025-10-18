Beşiktaş, evinde ilk kez kaybetti

- Beşiktaş, Süper Lig 9. haftasında Gençlerbirliği'ne 2-1 yenilerek sezonun ilk iç saha mağlubiyetini aldı.
- Daha önce Dolmabahçe'de oynadığı üç maçı kazanmıştı.
- Bir sonraki iç saha maçında Fenerbahçe'yi ağırlayacaklar.
Süper Lig’in 9. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Gençlerbirliği 2-1 mağlup oldu.
Siyah-beyazlılar bu sonuçla sezonun ilk iç saha mağlubiyetini aldı.
Ligde Dolmabahçe'de 3 maça çıkan siyah-beyazlılar, Eyüpspor, Başakşehir ve Kocaelispor’a karşı üstünlük kurmayı başarmıştı.
SIRADAKİ İÇ SAHA MAÇI FENERBAHÇE'YE KARŞI
Sergen Yalçın’ın öğrencileri, ligde bir sonraki iç saha müsabakasında Fenerbahçe ile karşılaşacak.