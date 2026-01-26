Beşiktaş, Eyüpspor deplasmanında: İlk 11'ler belli oldu

- Beşiktaş, Süper Lig 19. haftasında Eyüpspor ile karşılaşıyor.
- Beşiktaş 32 puanla 5. sırada yer alırken, Eyüpspor 14 puanla 17. sırada bulunuyor.
- Beşiktaş'ta Wilfred Ndidi sakatlığı ve Felix Uduokhai sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.
Beşiktaş, Süper Lig'de 19. haftanın kapanış maçında bugün Eyüpspor'a karşılaşıyor.
Hakem Yasin Kol'un düdük çalacağı mücadele, BeIN Sports ekranlarından yayınlanacak.
Süper Lig'de oynadığı 18 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, 32 puanla 5. sırada bulunuyor.
İLK 11'LER DUYURULDU
Ligde çıktığı müsabakalarda 3 galibiyet, 5 beraberlik alan ve 10 kez sahadan yenilgiyle ayrılan Eyüpspor ise 14 puanla 17. sırada yer alıyor.
Ve mücadelede ilk 11'ler belli oldu...
Eyüpspor: Jankat, Talha, Onguene, Emir, Umut, Legowski, Baran Ali, Taşkın, Metehan, Pintor, Umut Bozok
Beşiktaş: Ersin, Taylan, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Kartal, Orkun, Cerny, Rashica, Silva, Bilal Toure
BEŞİKTAŞ'IN EKSİKLERİ
Siyah-beyazlı takımda 2 oyuncu, Eyüpspor maçında formasından uzak kalacak.
Sakatlığı bulunan Wilfred Ndidi ile sarı kart cezalısı Felix Uduokhai, mücadelede forma giyemeyecek.
Öte yandan İngiliz ekibi Aston Villa ile transfer görüşmelerinde bulunan Tammy Abraham'ın da maçta görev yapıp yapmayacağı belirsizliğini koruyor.