Orkun Kökçü'den Beşiktaş formasıyla ilk gol

Süper Lig'in 19. Eyüpspor ile deplasmanda kozlarını paylaşan Beşiktaş, karşılaşmaya hızlı başladı.

Siyah-beyazlıların kaptanı Orkun Kökçü, Eyüpspor kalecisi Jankat Yılmaz'ın hatalı pasını iyi değerlendirdi.

İLK GOLÜNÜ ATTI

Ceza sahası dışarısından kaleyi deneyen milli futbolcu, takımını öne geçiren golü 6. dakikada kaydetti.

Orkun, bu golle birlikte Beşiktaş kariyerinde ilk kez fileleri sarsmış oldu.

25 yaşındaki orta saha oyuncusu geride kalan 22 maçta 4 asiste imza atmıştı.

HOCASINA KOŞTU

25 yaşındaki futbolcu, golünün ardından teknik direktör Sergen Yalçın'a gitti.

Öte yandan Kökçü, siyah-beyazlılara transfer olduğu günden bu yana gol sevinci yaşayamadığı için eleştiriliyordu.

19 HAFTADIR GOLE HASRETTİ

19 haftadır gol sevinci yaşayamayan Orkun için siyah-beyazlılar, Portekiz ekibi Benfica'yla 25 milyon euro karşılığında anlaşmaya varmıştı.

2030'a kadar sözleşme imzalanan milli oyuncu yıllık 5 milyon euro maaş alıyor.