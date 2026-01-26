Konyaspor'da gündem Abdullah Avcı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Recep Uçar'ın ardından göreve gelen teknik direktör Çağdaş Atan ile aradığını bulamadı.

Çağdaş Atan yönetiminde ligde 8 maça çıkan Konyaspor, bu maçlarda galibiyet alamadı.

Konyaspor, Atan ile alınan sonuçların ardından yeni teknik direktör arayışlarına başladı.

AVCI GÜNDEMDE

Buna göre Konyaspor, Trabzonspor'un eski teknik direktörü Abdullah Avcı'yı gündemine aldı.

Çağdaş Atan ile yollarını ayırmayı planlayan yeşil beyazlı ekibin Avcı'nın yakın çevresi ile irtibat kurduğu ve resmi teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

Öte yandan Avcı'nın ise Başakşehir modeli gibi bir proje odaklı bir takımda çalışmak istediği belirtildi.