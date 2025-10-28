Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin biletleri satışa çıkıyor

- Beşiktaş Kulübü, Fenerbahçe ile oynanacak derbinin biletlerinin 29 Ekim'de satışa çıkacağını duyurdu.
- Biletler, 29 Ekim günü saat 10.00'da BJK SuperApp’te ön satışa sunulacak ve saat 13.00'te genel satış başlayacak.
- Fiyatlar, 2 bin 250 lira ile 50 bin lira arasında değişiyor ve loca biletine Beşiktaş forması hediye edilecek.
Süper Lig'in 11. haftasında 2 Kasım Pazar günü oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin biletleri, 29 Ekim'de satışa sunulacak.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre pazar günü saat 20.00'de Dolmabahçe Stadı'nda yapılacak derbi karşılaşmasının biletleri, 29 Ekim günü saat 10.00'da BJK SuperApp’te sınırlı sayıda ön satışa çıkacak.
Biletlerin genel satışı ise saat 13.00'te başlayacak.
EN UCUZU 2 BİN 250 LİRA
Bilet fiyatları 2 bin 250 lira ile 50 bin lira arasında değişecek.
50 bin liralık loca bileti alan taraftarlara müsabakanın ardından futbolcuların imzalayacağı Beşiktaş forması hediye edilecek.
DERBİNİN BİLET FİYATLARI
Loca: 50 bin lira
VIP 100: 37 bin 500 lira
VIP 101-126: 33 bin 750 lira
1. Kategori: 12 bin lira
2. Kategori: 11 bin lira
3. Kategori: 9 bin 750 lira
4. Kategori: 7 bin 500 lira
5. Kategori: 6 bin 500 lira
6. Kategori: 5 bin 750 lira
Doğu Üst: 6 bin 500
7. Kategori: 2 bin 500
8. Kategori: 2 bin 250 lira