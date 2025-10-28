Abone ol: Google News

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin biletleri satışa çıkıyor

Beşiktaş Kulübü, Fenerbahçe ile Süper Lig'de oynanacak derbi maçının biletlerinin 29 Ekim'de satışa sunulacağını duyurdu.

Yayınlama Tarihi: 28.10.2025 21:33
Süper Lig'in 11. haftasında 2 Kasım Pazar günü oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin biletleri, 29 Ekim'de satışa sunulacak.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre pazar günü saat 20.00'de Dolmabahçe Stadı'nda yapılacak derbi karşılaşmasının biletleri, 29 Ekim günü saat 10.00'da BJK SuperApp’te sınırlı sayıda ön satışa çıkacak.

Biletlerin genel satışı ise saat 13.00'te başlayacak.

EN UCUZU 2 BİN 250 LİRA

Bilet fiyatları 2 bin 250 lira ile 50 bin lira arasında değişecek.

50 bin liralık loca bileti alan taraftarlara müsabakanın ardından futbolcuların imzalayacağı Beşiktaş forması hediye edilecek.

DERBİNİN BİLET FİYATLARI

Loca: 50 bin lira

VIP 100: 37 bin 500 lira

VIP 101-126: 33 bin 750 lira

1. Kategori: 12 bin lira

2. Kategori: 11 bin lira

3. Kategori: 9 bin 750 lira

4. Kategori: 7 bin 500 lira

5. Kategori: 6 bin 500 lira

6. Kategori: 5 bin 750 lira

Doğu Üst: 6 bin 500

7. Kategori: 2 bin 500

8. Kategori: 2 bin 250 lira

