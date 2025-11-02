Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin VAR'ı Sarper Barış Saka!

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe, bugün saat 20.00'de Dolmabahçe'de karşı karşıya gelecek.

Derbiyi hakem Ali Yılmaz yönetecek. Yılmaz'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Hakan Yemişken yapacak. Maçın 4. hakemi ise Direnç Tonusluoğlu olacak.

VAR HAKEMİ SARPER BARIŞ SAKA

Derbide VAR'da Sarper Barış Saka, AVAR'da da Serkan Çimen ile Oğuzhan Çakır görev yapacak.