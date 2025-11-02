Abone ol: Google News

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin VAR'ı Sarper Barış Saka!

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbide VAR olarak Sarper Barış Saka görev yapacak.

Yayınlama Tarihi: 02.11.2025 12:58
  • Beşiktaş ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında karşılaşacak.
  • Derbinin hakemi Ali Yılmaz, VAR hakemi ise Sarper Barış Saka olacak.
  • AVAR görevlerini Serkan Çimen ve Oğuzhan Çakır üstlenecek.

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe, bugün saat 20.00'de Dolmabahçe'de karşı karşıya gelecek.

Derbiyi hakem Ali Yılmaz yönetecek. Yılmaz'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Hakan Yemişken yapacak. Maçın 4. hakemi ise Direnç Tonusluoğlu olacak.

VAR HAKEMİ SARPER BARIŞ SAKA

Derbide VAR'da Sarper Barış Saka, AVAR'da da Serkan Çimen ile Oğuzhan Çakır görev yapacak.

