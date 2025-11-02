Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin VAR'ı Sarper Barış Saka!

- Beşiktaş ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında karşılaşacak.
- Derbinin hakemi Ali Yılmaz, VAR hakemi ise Sarper Barış Saka olacak.
- AVAR görevlerini Serkan Çimen ve Oğuzhan Çakır üstlenecek.
Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe, bugün saat 20.00'de Dolmabahçe'de karşı karşıya gelecek.
Derbiyi hakem Ali Yılmaz yönetecek. Yılmaz'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Hakan Yemişken yapacak. Maçın 4. hakemi ise Direnç Tonusluoğlu olacak.
VAR HAKEMİ SARPER BARIŞ SAKA
Derbide VAR'da Sarper Barış Saka, AVAR'da da Serkan Çimen ile Oğuzhan Çakır görev yapacak.