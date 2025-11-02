Sergen Yalçın çılgına döndü! Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında 10 kişi kaldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ezeli rakipler Beşiktaş ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. hafta mücadelesinde karşı karşıya geldi.

Dolmabahçe'de oynanan müsabakanın ilk yarısında ev sahibi takım Beşiktaş, 10 kişi kaldı.

VAR UYARISI SONRASI KIRMIZI KART

26. dakikada Orkun, orta sahada Edson Alvarez’e yaptığı sert müdahalenin ardından VAR uyarısı sonrası hakem Ali Yılmaz tarafından kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Bu sezon siyah-beyazlı formayla ligde 10 maçta görev alan 24 yaşındaki futbolcu, 5. haftadaki Başakşehir mücadelesinde de kırmızı kart görmüştü.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)

SERGEN YALÇIN DA KIRMIZI GÖRDÜ

Orkun’un kırmızı kart görmesinin ardından sinirlenen Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın da sahaya girerek su şişesine tekme attı.

Tecrübeli teknik adam da bu hareketinin ardından kırmızı kart gördü.

Sergen Yalçın, kırmızı kartın ardından hakem Ali Yılmaz’ın üzerine doğru yürüyerek itirazlarda bulundu.

52 yaşındaki teknik adam, araya giren görevliler tarafından sakinleştirildi ve sonrasında da tribüne çıktı.