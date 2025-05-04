Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında 20 yıl sonra ilki başardı

AA & Ensonhaber
Süper Lig’in 34. haftasında Beşiktaş, konuk olduğu Fenerbahçe’yi 1-0 mağlup etti.
Siyah-beyazlılar, bu galibiyetle rakibine karşı bir ilki de başarmış oldu.
En son 2004-2005 sezonunda Fenerbahçe’yle oynadığı iki derbiyi 4-3 ve 2-1’lik skorlarla kazanan Beşiktaş, 20 yılın ardından sarı-lacivertliler ligde oynadığı iki müsabakadan da galip ayrıldı.
İLK YARIDAKİ MAÇI BEŞİKTAŞ KAZANMIŞTI
Beşiktaş, sezonun ilk yarısında da Fenerbahçe’yi 1-0 yenmişti.
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