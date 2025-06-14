Beşiktaş’tan Zambo Anguissa hamlesi: Türkiye'ye neden geldiği ortaya çıktı

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Orta sahasını güçlendirmek isteyen Beşiktaş’ta gündem Frank Zambo Anguissa...

Napoli’nin 29 yaşındaki Kamerunlu futbolcusu için 10 milyon euroluk ilk teklifi reddedilen siyah-beyazlıların 1 milyon euro kiralama artı 13 milyon euro satın alma opsiyonlu ikinci teklifi de İtalyan kulübü tarafından geri çevrildi.

ÜÇÜNCÜ TEKLİF YAPILMASI HEDEFLENİYOR

Napoli’nin 15 milyon euroluk bonservisi peşin istediği, Başkan Serdal Adalı’nın 3. bir teklifle transferi bitirmeye çalışacağı belirtildi.

Türkiye’ye gelmeye sıcak bakan Anguissa’nın durumunu Fenerbahçe’nin de takip ettiği, transfer teklifi yapabileceği kulislerde konuşuluyor.

İSTANBUL'A GELDİ: TARAFTAR HEYECANLANDI

Öte yandan İtalya’da çekilen bir fotoğraf Beşiktaşlıları heyecanlandırdı.

Spazio Napoli’nin iddiasına göre Anguissa dün Türkiye’ye yolculuğu öncesinde, havalimanında bir taraftarla fotoğraf çektirdi.

Haberde futbolcunun tatil için Türkiye’ye gitmiş olabileceği de belirtildi.

Ancak gerçek kısa sürede ortaya çıktı.

Zambo Anguissa'nın Kamerun'a gitmek için yaptığı uçuş planınında, İtalya'dan Türkiye'ye aktarma olduğu öğrenildi.