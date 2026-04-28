Beşiktaş, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, Gaziantep FK ile oynayacağı lig maçına hazırlanıyor.
Beşiktaş, Süper Lig'in 32. haftasında 1 Mayıs Cuma günü deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacağı mücadelenin hazırlıklarına başladı.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman, 1 saat 15 dakika sürdü.
İDMANDAN NOTLAR
Süper Lig'de dün oynanan Fatih Karagümrük mücadelesinde forma giyen futbolcular, salonda yenilenme çalışması yaptı.
Diğer oyuncular ise pas çalışmasıyla başladıkları antrenmanı dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamladı.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi