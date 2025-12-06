Beşiktaş, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

- Beşiktaş, Gaziantep FK maçı için hazırlıklarını Sergen Yalçın yönetiminde sürdürdü.
- Antrenman, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde başladı ve ısınmanın ardından şut, pas çalışması ile taktiksel organizasyonlarla devam etti.
- Siyah-beyazlılar, hazırlıklarını yarınki antrenmanla tamamlayacak.
Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasında 8 Aralık Pazartesi günü Gaziantep FK'yı konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşularıyla başladı.
Şut ve pas çalışmasının ardından 5'e 2 top kapmayla devam eden idman, taktiksel organizasyonlarla sona erdi.
HAZIRLIKLAR SONA ERECEK
Beşiktaş, yarın yapacağı idmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak.