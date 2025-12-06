Abone ol: Google News

Aras Kargo, Aydın Büyükşehir Belediyespor karşısında zorlanmadı

Voleybol Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında Aras Kargo, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

Yayınlama Tarihi: 06.12.2025 17:06
Aras Kargo, Aydın Büyükşehir Belediyespor karşısında zorlanmadı
  • Aras Kargo, Voleybol Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.
  • Maç, Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynandı ve 92 dakika sürdü.
  • Aras Kargo setleri 18-25, 23-25 ve 19-25 skorlarla kazandı.

Voleybol Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor ile Aras Kargo karşı karşıya geldi.

Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan, 3-0'lık skorla konuk takım Aras Kargo oldu.

92 DAKİKA OYNANDI

Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Hakkı Demiralay, Turgut Uzunçakmak

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Grajber, Rasinska, Fatma Şekerci, Gizem Mısra Aşçı, Seher Aksoy, Beliz Başkır (Gizem Çerağ Düzeltir, Selin Köse, Mijatovic, Tikhomirova, Nisan Barut)

Aras Kargo: Anthouli, Olaya Gamboa, Kalandadze, Hazal Selin Uygur, Aslıhan Kılıç, Özge Nur Çetiner (Simay Kurt, Sude Taşbaş, Buse Melis Kara, İrem Çor, Smrek)

Setler: 18-25, 23-25, 19-25

Süre: 92 dakika

