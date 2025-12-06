Radomir Djalovic: Bence yediğimiz golde ofsayt vardı

Kayserispor Teknik Direktörü Radomir Djalovic, Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları Eyüpspor maçında oyuncularının iyi bir karakter sergilediğini söyledi.

Arnavut teknik adam, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"SON 2 DEPLASMANDA ALINAN 4 PUAN FENA DEĞİL"

Zor bir karşılaşma olduğunu dile getiren Djalovic, "Maçtan önce bazı problemlerimiz vardı. Karşılaşmada da Carole sakatlanıp çıktı. Yerine oyuna giren Arif de çıkmak zorunda kaldı. İlk yarı oyunu kontrol ettik, pozisyonlarımız da vardı. Bence yediğimiz golde ofsayt vardı. Bu gol bizi biraz zorladı. Sonrasında oyuncularım sahaya karakterlerini koydular. Çok iyi mücadele ederek geri döndüler. Son 2 deplasmanda alınan 4 puan fena değil ama bugün buraya galibiyet için gelmiştik. Ne yazık ki bunu başaramadık." diye konuştu.

"MÜMKÜN OLDUĞUNCA ÇOK PUAN KAZANMAK İSTİYORUZ"

Karşılaşmada sarı kart gören Furkan Soyalp ile maç bittikten sonra ikinci sarı kartı gören Joao Mendes'in cezalı duruma düştüğünü hatırlatan Djalovic, "Hem sakatlıklarımız hem de Furkan'ın kart cezalısı olması, Mendes'in gördüğü kırmızı kart var. Ligin ilk yarısının bitmesine 2 maç var. Bu iki maçta da iyi performans göstererek mümkün olduğunca çok puan kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"SAVUNMADA BAZI SIKINTILARIMIZ VAR"

Radomir Djalovic, yönetimden ara transferde 5 yeni oyuncu istediğini aktararak, "Savunmada bazı sıkıntılarımız var. Sportif direktörümüz ve başkanımızla bu konuyu görüştüm. Onlar da bu konuyla ilgili ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Ara transferde 4-5 oyuncu almamız gerekiyor. Bunu alabilirsek ikinci yarı çok daha iyi olacağımızı düşünüyorum. İkinci yarı her zaman çok daha zor geçer. Kadromuzu güçlendirirsek daha iyi mücadele edeceğimizi düşünüyorum. Ancak her şeyden önce ilk yarının son 2 maça odaklanmamız lazım. Bu müsabakalarda elimizden gelen en iyi mücadeleyi sergilememiz gerek." şeklinde görüş belirtti.