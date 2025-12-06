Atila Gerin: İki puan kaybettik

Eyüpspor yardımcı antrenörü Atila Gerin, Süper Lig'in 15. haftasında 1-1 berabere biten Kayserispor maçında 2 puan kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Teknik direktör Orhan Ak'ın cezası nedeniyle karşılaşmada teknik sorumlu olarak takımın başında yer alan Gerin, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, açıklamalarda bulundu.

"İKİ PUAN KAYBETTİĞİMİZ İÇİN ÜZGÜNÜZ"

Müsabakayı değerlendiren Gerin, "İki puan kaybettiğimiz için üzgünüz. Oyunun genelinde hakimiyet bizdeydi. 20. dakika ile 70. dakika arasında tüm planlarımız tuttu. Golü de bulduk. Golden sonra da Kayserispor'a 20 dakika fırsat vermemiştik. Anları doğru oynayamayınca gol yiyerek iki puan kaybettik. Mücadeleye devam edeceğiz. Çocuklara teşekkür ediyorum. İyi mücadele ettiler. Süper Lig'de her puanın çok büyük önemi var. İki takım için de çok önemliydi. Önümüzdeki haftalar bu puanın kıymetini bilerek mücadele edeceğiz." diye konuştu.