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    Beşiktaş, Gedson Fernandes için Benfica ile anlaşmaya vardı

    Beşiktaş, Gedson Fernandes için Benfica ile anlaşmaya vardı

    Devre arası transfer dönemini suskun geçiren Beşiktaş, bir dönem Galatasaray forması giyen Gedson Fernandes için kulübü Benfica ile anlaşmaya vardı.
    • DHA
    • 02.02.2022 - 02:42
    • Güncelleme : 02.02.2022 - 03:05
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    Bir dönem adı Galatasary ile sık sık anılan Gedson Fernandes, Beşiktaş'a transfer olmaya hazırlanıyor.

    Devre arası transfer döneminde henüz takıma takviye yapmayan ve önümüzdeki sezonun yapılanması için çalışan Beşiktaş, Gedson Fernandes’i kadrosuna katmaya kararlı.

    TRANSFERDE ANLAŞMAYA VARILDI

    23 yaşındaki orta saha oyuncusu için kulübü Benfica ile görüşen siyah-beyazlılar, gelecek sezon için transferi bitirdi. Beşiktaş, Portekiz ekibiyle 6 milyon Euro karşılığında el sıkıştı.

    Beşiktaş, Gedson Fernandes için Benfica ile anlaşmaya vardı #1

    GELECEK SEZONDAN İTİBAREN BEŞİKTAŞ FORMASINI GİYECEK

    Ayrıca Portekizli orta saha oyuncusunun da siyah-beyazlılardan yıllık 1.3 milyon Euro alacağı öğrenildi.

    Öte yandan transferin sonuçlanması için resmi yazışmalar ve evraklar bekleniyor.

    Beşiktaş'ta da yabancı kontenjanı sıkıntısı olduğu için Gedson'u bu sene sezon sonuna kadar Rizespor'a kiralayacağı ve önümüzdeki sezon takımda oynatacağı gelen iddialar arasında.

    GEDSON BAŞAKŞEHİR'E KİRALANDI

    TRT Spor Direktörü Fırat Günayer'in verdiği bilgiye göre ise, Gedson Başakşehir'e kiralandı.

    Günayer twitter hesabından, "Gedson transferinde Başakşehir’le anlaşma sağlandı. Oyuncu sezon sonunda Beşiktaş’a imza atacak." paylaşımında bulundu.

    Beşiktaş, Gedson Fernandes için Benfica ile anlaşmaya vardı #2

    Beşiktaş, Gedson Fernandes için Benfica ile anlaşmaya vardı #3


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