Beşiktaş - Gençlerbirliği: Muhtemel 11'ler

- Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği'ni 18 Ekim Cumartesi günü ağırlayacak.
- Maç, saat 17.00'de Tüpraş Stadı'nda başlayacak ve beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.
- Beşiktaş'ta Gökhan Sazdağı cezalı, Demir Ege Tıknaz ve El Bilal Toure sakatlıkları nedeniyle oynamayabilir.
Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında 18 Ekim Cumartesi günü Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.
Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 17.00'de başlayacak.
Mücadelede hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Mert, Svensson, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Cerny, Rafa, Cengiz, Abraham.
Gençlerbirliği: Erhan, Pereira, Thalisson, Goutas, Zuzek, Abdurrahim, Göktan, Dele Bashiru, Oğulcan, Metehan, Niang.
Siyah-beyazlı futbol takımı, çıktığı 7 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.
ŞU ANA KADAR 13 PUAN TOPLADI
Bir maçı eksik Beşiktaş, topladığı 13 puanla haftaya averajla 6. sırada giriş yaptı.
Süper Lig'e 4 sezon sonra yükselen Gençlerbirliği ise oynadığı 8 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayarak 5 puan topladı. Ankara ekibi, averajla 14. sırada yer aldı.
BEŞİKTAŞ'TA 3 EKSİK
Siyah-beyazlılarda Gençlerbirliği maçı öncesinde 3 eksik bulunuyor.
Beşiktaş'ta sarı kart cezalısı Gökhan Sazdağı'nın yanı sıra sakatlıkları bulunan Demir Ege Tıknaz ile El Bilal Toure'nin karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.