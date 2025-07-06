Beşiktaş, Jens Cajuste için Napoli ile anlaştı

Beşiktaş, orta saha takviyesi için bir süredir yürüttüğü Jens Cajuste görüşmelerinde sonuca ulaştı.
Siyah-beyazlılar, İtalya Serie A ekibi Napoli ve oyuncuyla tüm detaylarda anlaşma sağladı.
25 yaşındaki İsveçli orta saha oyuncusu Jens Cajuste ile 1+3 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.
CAJUSTE'YLE ANLAŞMA SAĞLANDI
Anlaşmaya göre Cajuste, Beşiktaş'a şarta bağlı satın alma opsiyonuyla kiralık olarak katılacak.
Transferde satın alma opsiyonunun devreye girmesi, oyuncunun Süper Lig'de forma giyeceği maç sayısına bağlı olacak.
15 LİG MAÇINDA FORMA GİYERSE OPSİYON DEVREYE GİRECEK
Cajuste'un siyah-beyazlı formayı 15 lig maçında giymesi halinde opsiyon aktif hale gelecek.
Taraflar, şarta bağlı satın alma opsiyonunun devreye girmesi durumunda 6.5 milyon euroluk bonservis bedeli üzerinde uzlaştı.
Geçtiğimiz sezonu Ipswich Town'da kiralık olarak geçiren Cajuste, 33 maçta forma giyerken 1 gol - 1 asistlik performans sergiledi.