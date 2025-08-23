Abone ol: Google News

Beşiktaş, Juventuslu Tiago Djalo’nun peşinde

Kadrosundaki savunma zafiyetini gidermek için stoper arayışına başlayan Beşiktaş'ın, İtalyan basını tarafından Tiago Djalo'yu transfer etmek için Juventus ile görüştüğü yazıldı. Siyah-beyazlılar, Djalo için 3 milyon euro değerinde bir teklifte bulundu.

23.08.2025
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, bu sezon oynadığı 6 resmi maçın 5'inde kalesine gole kapatamazken, siyah beyazlıların fileleri toplamda 11 kez havalandı.

Savunma hattında yaşanan sıkıntıyı göz önüne alan yönetim ve teknik heyet stoper takviyesi için harekete geçti.

SAVUNMA ALARM VERİYOR 

Beşiktaş bu kapsamda, transferde gözünü Juventus'a dikti...

İtalyan basınında çıkan haberlere göre siyah-beyazlılar, Juventus'un 24 yaşındaki stoperi Tiago Djalo'yu gündemine aldı.

BEŞİKTAŞ 3 MİLYON EURO VERDİ, JUVE 5 İSTEDİ

Edinilen bilgilere göre Beşiktaş, kulüpten ayrılmaya ve Türkiye'ye sıcak bakan Djalo için 3 milyon euro değerinde bir teklifte bulundu.

Juventus'un ise bu transferden 5 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği öğrenildi.

Defans oyuncusunun Juventus ile 1 sezon daha kontratı bulunuyor.

Geçtiğimiz sezonu Porto'da kiralık geçiren Djalo, 17 maça çıktı ve 2 gollük katkıda bulundu.

