Beşiktaş, Kanga'yı transfer etmek istiyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş yönetimi, aradığı orta sahayı Çekya'da buldu.
Sparta Prag ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Gabonlu futbolcu Guelor Kanga'nın menajeriyle irtibata geçen siyah-beyazlıların, ilk görüşmeden olumlu sonuç aldığı öğrenildi.
Bu sezon çıktığı 25 maç 11 gol atıp 8 de asist yapan 29 yaşındaki oyuncu, Türkiye'ye gelmeye sıcak bakıyor.
Kanga'nın şık golleri - İZLE
TRABZONSPOR'A NEFİS BİR GOL ATMIŞTI
Sezon başında Sparta Prag ile Trabzonspor arasındaki eşleşmenin ilk maçında, bordo-mavili temsilcimizin kalesine nefis bir gol atan yetenekli futbolcu, oynadığı futbolla izleyenleri kendisine hayran bırakmıştı.
8 ile 10 numara pozisyonlarında oynayan tecrübeli oyuncu, Çekya ekibine 2017-2018 sezonun ortasında Kızılyıldız'dan transfer olmuştu. 2.5 yıldır Prag forması giyen Kanga'nın, yönetimle anlaşamadığı ve takımdan ayrılmak istediği belirtildi.