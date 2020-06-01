Beşiktaş, Kanga'yı transfer etmek istiyor Beşiktaş, Sparta Prag'la sözleşmesi sona erecek olan Guelor Kanga'nın peşine düştü. Oyuncuyla ilk temasların kurulduğu ve 29 yaşındaki futbolcunun Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş yönetimi, aradığı orta sahayı Çekya'da buldu.

Sparta Prag ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Gabonlu futbolcu Guelor Kanga'nın menajeriyle irtibata geçen siyah-beyazlıların, ilk görüşmeden olumlu sonuç aldığı öğrenildi.

Bu sezon çıktığı 25 maç 11 gol atıp 8 de asist yapan 29 yaşındaki oyuncu, Türkiye'ye gelmeye sıcak bakıyor.

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TRABZONSPOR'A NEFİS BİR GOL ATMIŞTI

Sezon başında Sparta Prag ile Trabzonspor arasındaki eşleşmenin ilk maçında, bordo-mavili temsilcimizin kalesine nefis bir gol atan yetenekli futbolcu, oynadığı futbolla izleyenleri kendisine hayran bırakmıştı.

8 ile 10 numara pozisyonlarında oynayan tecrübeli oyuncu, Çekya ekibine 2017-2018 sezonun ortasında Kızılyıldız'dan transfer olmuştu. 2.5 yıldır Prag forması giyen Kanga'nın, yönetimle anlaşamadığı ve takımdan ayrılmak istediği belirtildi.