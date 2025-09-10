Beşiktaş, Kartal Kayra Yılmaz'ın sözleşmesini yeniledi

Beşiktaş'ta transfer hareketliliği tüm hızıyla devam ediyor.

Son olarak Kayserispor'dan Gökhan Sazdağı ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayan siyah-beyazlı takımda, bir iç transfer gerçekleşti.

Beşiktaş, altyapısından yetişen milli futbolcu Kartal Kayra Yılmaz'la yola devam dedi.

Siyah-beyazlılar, orta saha oyuncusunun sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı.

"SÖZLEŞMESİ YENİLENDİ"

Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:

Gelişimini Futbol Akademimizde tamamlayan profesyonel futbolcumuz Kartal Kayra Yılmaz’ın sözleşmesi, 2027-28 sezonu sonuna kadar yenilendi.



Başkanımız Serdal Adalı, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde bir araya geldiği Kartal Kayra Yılmaz’a yeni dönemde başarılar diledi.

PİYASA DEĞERİ 2.6 MİLYON EURO

Geçen sezonu Kayserispor'da kiralık olarak geçiren ve Beşiktaş'a geri dönen 24 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı formayı 20 kez giydi.

2.6 milyon euro piyasa değeri bulunan futbolcu, bu karşılaşmalarda 1 asist kaydetti.