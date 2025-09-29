Beşiktaş - Kocaelispor - CANLI SKOR

CANLI SKOR İÇİ SAYFAYI SIK SIK YENİLEYİNİZ...

GÜNCEL SKOR: BEŞİKTAŞ 2-0 KOCAELİSPOR

10' Kocaelispor'da kaleci Jovanovic, Cerny'nin golü öncesi ceza sahası dışında eliyle topa dokunarak atağı kesmeye çalıştığı için avantaja bırakılan pozisyon golle sonuçlandıktan sonra sarı kart gördü.

10' Beşiktaş'ta Orkun'un kendi yarı alanından ileri taşıdığı topu orta yuvarlağın önünde Abraham almak istedi. Bu sırada araya giren savunmanın uzaklaştırmak istediği topa orta çizgiden Ndidi kafayı vurdu ve bu top, Cern'ye uzun bir pas oldu. Sekerek gelen topla Cerny savunma arkasına hareketlendi. Bu sırada ceza sahası dışına kadar açılan kaleci Jovanovic'in eliyle kesmek istediği top sekip yine Cerny'nin önüne düştü. Bomboş durumda kale alanına inen Çek futbolcu yakın mesafeden boş ağları havalandırdı.

10’ Gol… Beşiktaş 2-0 Kocaelispor (Cerny)

8' Sol kanattan gelişen atakta Jurasek'in son çizgiden ortaladığı topu penaltı noktasında Cerny ıskaladı. Arka tarafta kontrolü sağlayan Toure şık bir çalımla önünü açıp yerden vurdu. Kaleci Jovanovic'in ayağından seken topa ceza yayı üzerinden Ndidi gelişine çok sert vurdu. Kaleye doğru giden top, çizginin önünde önce Cerny'ye ardından savunmaya çarpıp yükseklik kazandı. Bu topu kaleci Jovanovic tek yumrukla uzaklaştırdı ancak hakemin Kocaelispor lehine faul düdüğü de vardı.

7' Beşiktaş üstünlük golünü bulduktan sonra da rakip yarı alanda baskı kurmaya devam ediyor. Maça istekli başlayan Kocaelispor, kalesinde gördüğü golün ardından savunmadan çıkmakta zorlanıyor.

4' Kocaelispor savunmadan çıkmaya çalışırken rakip yarı alanın ortalarında baskıyla topu kapan Rafa Silva'dan pası alan Abraham bekletmeden sol çapraza pasını verdi. Toure'nin vuruşunda savunmadan seken topu kale alanı sağ çaprazında alan Abraham yine pas tercihini kullandı. Kale alanı ön çizgisinden Rafa Silva tek dokunuşla ağları havalandırdı.

4’ Gol… Beşiktaş 1-0 Kocaelispor (Rafa)

2' Tayfur Bingöl, rakip yarı alanda Rafa Silva'ya faul yaptı.

1' Maç başladı.

Süper Lig'de 7. haftanın kapanış maçında Beşiktaş ile Kocaelispor karşı karşıya geliyor.

Dolmabahçe'de oynanan mücadele, saat 20.00'de başladı.

Müsabakada hakem Ali Şansalan düdük çalıyor. Karşılaşmanın VAR koltuğunda Ömer Faruk Turtay oturuyor.

İLK 11'LER