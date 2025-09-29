Beşiktaş - Kocaelispor: Muhtemel 11'ler

Süper Lig'de 7. haftanın kapanış maçında, Beşiktaş ile Kocaelispor karşı karşıya gelecek.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

Müsabakada hakem Ali Şansalan düdük çalacak.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert, Gökhan, Paulista, Felix, Jurasek, Cerny, Ndidi, Orkun, Silva, Toure, Abraham

Kocaelispor: Jovanovic, Balogh, Smolcic, Tayfur, Dijksteel, Muharrem, Habib, Show, Churlinov, Petkovic, Rivas

İKİ TAKIMIN FORM DURUMLARI

Ligde 1 maçı eksik siyah-beyazlı futbol takımı, oynadığı 5 maçta 3 galibiyet alırken, 2 yenilgi yaşadı ve 9 puanla haftaya giriş yaptı.

Süper Lig'e 16 sezon sonra yükselen Kocaelispor ise çıktığı 6 karşılaşmada 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 2 puan topladı. Beşiktaş, Körfez ekibi karşısında kazanarak Galatasaray ile gelecek hafta oynanacak derbiye moralli çıkmayı hedefliyor.

Trabzonspor, Samsunspor, Fenerbahçe, Gaziantep FK maçlarından mağlubiyet, Kayserispor ve Rizespor karşılaşmalarından ise beraberlikle ayrılan Körfez temsilcisi, Beşiktaş deplasmanında başarılı sonuç almayı hedefliyor.

BEŞİKTAŞ VE KOCAELİSPOR'DA İKİŞER EKSİK VAR

Başakşehir mücadelesinde sakatlanarak Göztepe ve Kayserispor maçlarında formasından uzak kalan Salih Uçan, Kocaelispor karşısında da görev yapamayacak.

Siyah-beyazlı kulüpten dün yapılan açıklamaya göre Demir Ege Tıknaz'ın ise sol fibula kemiğinde kemik ödemi tespit edildi. Demir Ege Tıknaz da Kocaelispor maçında formasından uzak kalacak.