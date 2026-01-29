Beşiktaş, Kristjan Asllani transferinde sona yakın

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gönderilen oyuncularla birlikte transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş, İtalya'da tam anlamıyla gaza bastı.

Buna göre Beşiktaş, Kristjan Asllani transferi için İtalya'da hummalı bir çalışma yürütüyor.

Gazeteci Gianluca Di Marzio, Inter'in sezon başında Torino'ya kiraladığı Kristjan Asllani için Beşiktaş'ın sona yaklaştığını duyurdu.

DÜNYACA ÜNLÜ İSİM YAZDI: BEŞİKTAŞ'A ÇOK YAKIN

Siyah-beyazlıların, 23 yaşındaki Arnavut orta saha Kristjan Asllani'yi satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna katmaya çok yakın olduğu belirtildi.

Inter, Asllani'yi Empoli'den 2023 yılının Haziran ayında 15,7 milyon euroya transfer etti.

Empoli altyapısında başladığı kariyerinde Inter'de 99 maça çıkan Kristjan Asllani, 4 gol atarken 5 kez de asist katkısı sağladı.

TORINO PERFORMANSI

Bu sezon Torino'da 16 maçta 1155 dakika sahada kalan Asllani, gol ya da asist katkısı veremedi.

Öte yandan Kristjan Asllani, Arnavutluk Milli Takımı'nda 38 kez forma giydi ve 5 asist yaptı.

ROMANO DA DUYURDU

Diğer yandan bir başka dünyaca ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun aktardığına göre Beşiktaş, Asllani transferinde sona yaklaştı.

Romano'nun aktardığına göre sözleşmeye zorunlu olmayan bir satın alma opsiyonu maddesi eklenmesi planlanıyor.