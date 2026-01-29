İngiliz basınının gündeminde Galatasaray var: Geri dönme şansını hiçbir zaman yakalayamadı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk 7 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayarak 10 puan toplayan Galatasaray, 8. haftada İngiltere temsilcisi Manchester City'ye konuk oldu.

Sarı-kırmızılılar, güçlü rakibi karşısında sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

İNGİLİZLERİN GÜNDEMİNDE DE DÜN AKŞAM VAR

Aldığı galibiyetle ilk 8'e giren Manchester City'nin Galatasaray maçını, İngiltere basını manşetlerine taşıdı.

Atılan manşetlerde, Manchester City'in rahat bir oyunla maçı kazandığına vurgu yapıldı.

İşte atılan manşetler...

THE SUN: OSIMHEN, KHUSANOV'U GEÇEMEDİ

Büyük adam geri döndü ve tam da zamanında. Manchester City taraftarları, Erling Haaland'ın tatil döneminde kendini fazla zorladığından endişelenmeye başlamıştı.



Rayan Cherki, yarım saat dolmadan ikinci golü attı ve City, ilk sekiz sırayı garantilemek ve son 16'ya otomatik olarak kalifiye olmak için ihtiyaç duyduğu galibiyeti aldı.



Bu arada, birçok kez United'a transfer olacağı söylentileri çıkan Victor Osimhen, City'nin derme çatma savunması tarafından durduruldu. Nijeryalı oyuncu kesinlikle çok hareketli bir oyuncu ama hız açısından City'nin hızlı Özbek milli oyuncusu Abdukodir Khusanov'u geçemedi.

THE GUARDIAN: GUARDIOLA MEMNUN

Pep Guardiola sık sık fikstürü eleştirir, bu nedenle Manchester City'nin doğrudan son 16'ya girip ev ve deplasman maçlarından oluşan eleme turunu atlaması menajeri memnun etti.



City, kısmen Benfica'nın Real Madrid'i 4-2 yenmesi nedeniyle sekizinci sırada yer aldı. Portekiz ekibi, Guardiola'nın eski rakibi José Mourinho tarafından yönetiliyor ve Guardiola ona teşekkür mesajı gönderiyor.

DAILY MAIL: CITY'İ SON 16'YA TAŞIDI

Anatoliy Trubin, Lizbon'da beklenmedik bir kahraman olarak kafayla gol atarak Manchester City'yi son 16'ya taşıdı. Pep Guardiola, eski rakibi Jose Mourinho'ya galibiyetin ardından teşekkür etti ve şimdi boş haftalarını, yamalı bohça gibi olan kadrosunu dinlendirmek için kullanmak zorunda.

BBC: GALATASARAY'I RAHAT YENDİ

Pep Guardiola'nın takımı, Bodo/Glimt'e karşı aldığı şok yenilginin ardından şubat ayında iki maçlı bir play-off oynama ihtimaliyle karşı karşıya kalmıştı, ancak Galatasaray'ı rahat bir şekilde mağlup etti ve Benfica'nın Real Madrid'i dramatik bir şekilde yenmesi ile Blues'un otomatik olarak bir üst tura yükselmesini garantiledi.



Üç yıl önce bu turnuvada City'yi zafere taşıyan ve üç kupayı birden kazandıran kaptan İlkay Gündoğan, ev sahibi taraftarlar tarafından coşkulu bir şekilde karşılandı; aynı şekilde geri dönen Leroy Sane de öyle. Ancak iki oyuncudan hiçbiri oyunun gidişatını etkileyemedi.”

SKY SPORTS: CITY, İLK YARIDA İŞİNİ HALLETTİ

"City maçın ilk yarısında işini halletti. Haaland, yılın başından bu yana ilk kez açık oyundan gol attı ve Rayan Cherki de güzel bir organizasyonun ardından ikinci golü kaydetti. Her iki gol de, sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan etkileyici Jeremy Doku tarafından hazırlandı."

INDEPENDENT: GALATASARAY'IN ETKİSİZLİĞİNDEN FAYDALANDILAR

"Manchester City 2-0 Galatasaray: Doku'nun her iki golün de asistini yaptığı maçta Pep Guardiola'nın öğrencileri, Jose Mourinho'nun Benfica'sının Real Madrid'i yenmesiyle son 16'ya zar zor yükseldi. City profesyoneldi, zaferleri etkileyiciydi, ancak Galatasaray'ın etkisizliğinden de faydalandılar."

MANCHESTER EVENING NEWS: G.SARAY GERİ DÖNME ŞANSINI HİÇBİR ZAMAN YAKALAYAMADI