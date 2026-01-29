Abone ol: Google News

Yasin Özcan: Beşiktaş formasını giydiğim an inanılmaz bir gurur hissettim

Ara transfer dönemindeki ilk hamlesini Yasin Özcan ile yapan Beşiktaş, yeni transferi için tanıtım videosu paylaştı. Siyah-beyazlı futbolcu, Beşiktaş'a imza atmaktan büyük gurur duyduğunu söyledi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 29.01.2026 13:25
Yasin Özcan: Beşiktaş formasını giydiğim an inanılmaz bir gurur hissettim
  • Beşiktaş, ara transfer döneminde Yasin Özcan'ı kadrosuna kattı ve tanıtım videosu yayımladı.
  • Yasin Özcan, Beşiktaş'a imza atmaktan büyük gurur duyduğunu belirtti.
  • Özcan, Beşiktaş formasını giymenin kendisi için inanılmaz bir gurur kaynağı olduğunu söyledi.

Beşiktaş, ara transfer dönemindeki ilk hamlesi Yasin Özcan için resmi sosyal medya hesaplarından bir tanıtım videosu paylaştı.

Siyah-beyazlı kulübün yeni transferi, Beşiktaş'a imza atmaktan duyduğu gururu dile getirdi.

"HER TÜRK GENCİNİN HAYALİ BURADA OLMAK"

Paylaşılan videoda konuşan Yasin Özcan, duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Beşiktaş'a geldiğim için çok mutluyum. Her Türk gencinin hayali burada olmak. Formayı giydiğim an inanılmaz bir gurur hissettim. Bu formanın ağırlığını taşıyacağıma inanıyorum. Burada beni çeken, bu büyük tarihin bir parçası olacak olmak."

Eshspor Haberleri