Beşiktaş, ligde 12 maçtır yenilmiyor

Beşiktaş, Göztepe karşısında elde ettiği galibiyetle Süper Lig’deki yenilmezlik serisini 12 maça çıkardı.
Süper Lig’in 23. haftasında Beşiktaş sahasında mücadele ettiği Göztepe’yi 4-0'lık skorla mağlup etti.
Siyah-beyazlılarda, bu sonuçla ligdeki yenilmezlik serisini 12 maç oldu.
Bu süreçte Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Rizespor, Kayserispor, Konyaspor, Başakşehir ve Göztepe’yi yenen Sergen Yalçın’ın öğrencileri; Samsunspor, Gaziantep FK, Trabzonspor, Eyüpspor ve Alanyaspor ile de berabere kaldı.
4. SIRAYA ÇIKTILAR
Beşiktaş, bu karşılaşmayla ayrıca Göztepe'yi geçerek 4. sıraya yükseldi.
RAKİP KOCAELİSPOR
Beşiktaş, ligde gelecek hafta deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacak.
