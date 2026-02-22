Beşiktaş, ligde 12 maçtır yenilmiyor

Süper Lig’in 23. haftasında Beşiktaş sahasında mücadele ettiği Göztepe’yi 4-0'lık skorla mağlup etti.

Siyah-beyazlılarda, bu sonuçla ligdeki yenilmezlik serisini 12 maç oldu.

Bu süreçte Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Rizespor, Kayserispor, Konyaspor, Başakşehir ve Göztepe’yi yenen Sergen Yalçın’ın öğrencileri; Samsunspor, Gaziantep FK, Trabzonspor, Eyüpspor ve Alanyaspor ile de berabere kaldı.

4. SIRAYA ÇIKTILAR

Beşiktaş, bu karşılaşmayla ayrıca Göztepe'yi geçerek 4. sıraya yükseldi.

RAKİP KOCAELİSPOR

Beşiktaş, ligde gelecek hafta deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacak.