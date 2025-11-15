Abone ol: Google News

Beşiktaş, milli arada hazırlıklarını sürdürüyor

Sergen Yalçın yönetiminde Beşiktaş, milli arada çalışmalarına devam ediyor.

Yayınlama Tarihi: 15.11.2025 20:24
  • Beşiktaş, milli maçlar nedeniyle verilen arada hazırlıklarını sürdürüyor.
  • Antrenman, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Sergen Yalçın yönetiminde yapıldı.
  • Isınma koşuları, pas çalışması ve çift kale maçlarla tamamlandı.

Beşiktaş Futbol Takımı, milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşularıyla başladı.

ÇİFT KALE MAÇLA SONA ERDİ

Pas çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.

