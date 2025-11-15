Beşiktaş, milli arada hazırlıklarını sürdürüyor

- Beşiktaş, milli maçlar nedeniyle verilen arada hazırlıklarını sürdürüyor.
- Antrenman, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Sergen Yalçın yönetiminde yapıldı.
- Isınma koşuları, pas çalışması ve çift kale maçlarla tamamlandı.
Beşiktaş Futbol Takımı, milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşularıyla başladı.
ÇİFT KALE MAÇLA SONA ERDİ
Pas çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.