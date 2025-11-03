Beşiktaş, öne geçtiği maçlarda puan kaybediyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Beşiktaş, Sergen Yalçın döneminde ligde yaptığı 4 puan kaybını da öne geçip yaptı.

Galatasaray karşısında derbide öne geçen Beşiktaş, İlkay Gündoğan'ın golüne engel olamadı.

BEŞİKTAŞ SKORU KORUYAMIYOR

Gençlerbirliği'ne karşı 1-0 öne geçen Beşiktaş, 79 ve 81'de yenen gollerle 2-1 mağlup oldu.

Kasımpaşa karşısında 5. dakikada öne geçen, 32. dakikada penaltı kaçıran Beşiktaş, 33. dakikada Winck'in golüne mani olamadı.

YİNE AYNI SENARYO

Fenerbahçe'ye karşı da 15 dakikada 2-0 öne geçen Beşiktaş, Orkun Kökçü'nün kırmızı kart görmesinin ardından kendi seyircisi önünde 3-2 mağlup oldu.

Beşiktaş, öne geçtiği 4 maçta toplam 10 puan bırakmış oldu.