Abone ol: Google News

Beşiktaş, öne geçtiği maçlarda puan kaybediyor

Beşiktaş, bu sezon ligde öne geçtiği 4 maçta da puan kaybetti. Siyah-beyazlılar, Galatasaray, Gençlerbirliği, Kasımpaşa ve Fenerbahçe karşısında üstünlük kurmasına rağmen toplam 10 puan yitirdi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 03.11.2025 09:54
Beşiktaş, öne geçtiği maçlarda puan kaybediyor
  • Beşiktaş, öne geçtiği 4 maçta toplam 10 puan kaybetti.
  • Galatasaray, Gençlerbirliği, Kasımpaşa ve Fenerbahçe maçlarında üstünlüğünü koruyamadı.
  • Sergen Yalçın yönetimindeki takım, bu maçlarda puan yitirdi.

Beşiktaş, Sergen Yalçın döneminde ligde yaptığı 4 puan kaybını da öne geçip yaptı.

Galatasaray karşısında derbide öne geçen Beşiktaş, İlkay Gündoğan'ın golüne engel olamadı.

BEŞİKTAŞ SKORU KORUYAMIYOR

Gençlerbirliği'ne karşı 1-0 öne geçen Beşiktaş, 79 ve 81'de yenen gollerle 2-1 mağlup oldu.

Kasımpaşa karşısında 5. dakikada öne geçen, 32. dakikada penaltı kaçıran Beşiktaş, 33. dakikada Winck'in golüne mani olamadı.

YİNE AYNI SENARYO 

Fenerbahçe'ye karşı da 15 dakikada 2-0 öne geçen Beşiktaş, Orkun Kökçü'nün kırmızı kart görmesinin ardından kendi seyircisi önünde 3-2 mağlup oldu.

Beşiktaş, öne geçtiği 4 maçta toplam 10 puan bırakmış oldu.

Eshspor Haberleri