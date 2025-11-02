Beşiktaş, sahasında 2. mağlubiyetini aldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Fenerbahçe’ye 3-2'lik skorla kaybetti.

Siyah-beyazlılar, bu maçla birlikte 2025-2026 sezonunda evinde 2. kez yenildi.

Karşılaşmada 2-0 öne geçen Beşiktaş, Orkun Kökçü’nün 26. dakikada gördüğü kırmızı kart sonrası 10 kişi kaldı.

2 YENİLGİ ALDILAR

Siyah-beyazlılar bu sezon Dolmabahçe'de çıktığı Eyüpspor, Kocaelispor ve Başakşehir maçlarını kazanırken, Gençlerbirliği ve Fenerbahçe ise yenildi.