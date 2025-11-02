Abone ol: Google News

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisiyle bu sezon evinde 2. kez mağlup oldu.

Yayınlama Tarihi: 02.11.2025 23:05
Beşiktaş, sahasında 2. mağlubiyetini aldı
  • Beşiktaş, Fenerbahçe'ye 3-2 yenilerek bu sezon evinde ikinci mağlubiyetini yaşadı.
  • Maçta 2-0 öne geçen Beşiktaş, Orkun Kökçü'nün kırmızı kartıyla 10 kişi kaldı.
  • Dolmabahçe'de Eyüpspor, Kocaelispor ve Başakşehir'i yenerken, Gençlerbirliği ve Fenerbahçe'ye kaybetti.

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Fenerbahçe’ye 3-2'lik skorla kaybetti.

Siyah-beyazlılar, bu maçla birlikte 2025-2026 sezonunda evinde 2. kez yenildi.

Karşılaşmada 2-0 öne geçen Beşiktaş, Orkun Kökçü’nün 26. dakikada gördüğü kırmızı kart sonrası 10 kişi kaldı.

2 YENİLGİ ALDILAR

Siyah-beyazlılar bu sezon Dolmabahçe'de çıktığı Eyüpspor, Kocaelispor ve Başakşehir maçlarını kazanırken, Gençlerbirliği ve Fenerbahçe ise yenildi.

