Beşiktaş sahasında yine kazanamadı

Süper Lig’in 13. haftasında konuk ettiği Samsunspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş’ın evindeki galibiyet hasreti 3 maça çıktı.

Yayınlama Tarihi: 23.11.2025 19:30
  • Beşiktaş, Süper Lig’in 13. haftasında Samsunspor ile sahasında 1-1 berabere kaldı.
  • Bu sonuçla Beşiktaş'ın iç saha galibiyet hasreti 3 maça çıktı.
  • Siyah-beyazlılar, son galibiyetini 29 Eylül 2025 tarihinde Kocaelispor karşısında almıştı.

Bu sonuçla siyah-beyazlı ekibin sahasındaki galibiyet hasreti de devam etti.

Dolmabahçe’de son olarak 29 Eylül 2025 tarihinde Kocaelispor’u 3-1 mağlup eden Beşiktaş, daha sonra sırasıyla Gençlerbirliği’ne 2-1 ve Fenerbahçe’ye 3-2 yenilirken, Samsunspor’la da 1-1’lik skorla puanları paylaştı.

İLK 2 MAÇI KAZANMIŞLARDI

Beşiktaş, sezonun ilk 2 iç saha maçında ise Eyüpspor ile Başakşehir’i 2-1’lik skorlarla mağlup etmişti.

