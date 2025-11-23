Beşiktaş sahasında yine kazanamadı

- Beşiktaş, Süper Lig’in 13. haftasında Samsunspor ile sahasında 1-1 berabere kaldı.
- Bu sonuçla Beşiktaş'ın iç saha galibiyet hasreti 3 maça çıktı.
- Siyah-beyazlılar, son galibiyetini 29 Eylül 2025 tarihinde Kocaelispor karşısında almıştı.
Beşiktaş, Süper Lig’in 13. haftasında ağırladığı Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.
Bu sonuçla siyah-beyazlı ekibin sahasındaki galibiyet hasreti de devam etti.
Dolmabahçe’de son olarak 29 Eylül 2025 tarihinde Kocaelispor’u 3-1 mağlup eden Beşiktaş, daha sonra sırasıyla Gençlerbirliği’ne 2-1 ve Fenerbahçe’ye 3-2 yenilirken, Samsunspor’la da 1-1’lik skorla puanları paylaştı.
İLK 2 MAÇI KAZANMIŞLARDI
Beşiktaş, sezonun ilk 2 iç saha maçında ise Eyüpspor ile Başakşehir’i 2-1’lik skorlarla mağlup etmişti.