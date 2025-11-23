Beşiktaş - Samsunspor - CANLI SKOR

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

18' Beşiktaş, oyunu rakip yarı alana yıkmaya çalışıyor.

15' Kullanılan köşe vuruşunda top Holse'nin önünde kaldı. Holse'nin şutunu Ersin kurtardı.

14' Samsunspor hızlı paslarla çok etkili geldi. Kale ağzında Ndiaye'nin vuruşunu Ersin güçlükle kornere çeldi.

12' Samsunspor savunma arkasına atılan topta Musaba ile golü buldu ancak net bir ofsayt var. Gol geçerli değil.

9' El Bilal Toure ceza sahasına soldan girdi, içeriye ortaladığı topu Zeki Yavru karşıladı. Korner.

7' Cengiz Ünder sağ kanattan içeriye ortaladı. Top kaleci Okan'da kaldı.

6' Samsunspor, Anthony Musaba ile etkili geldi. Sol kanattan ceza sahasına giren futbolcu vuruşunu yaptı. Ersin kurtarışı yaptı.

5' Karşılaşma orta saha mücadelesi şeklinde seyrediyor. İki takım da bir üstünlük kuramadı.

4' Mücadelenin başından beri sahada ayağı sakat bir martı var ve hala sahadan çıkmadı. Sahanın içinde dolaşıyor. Dileriz ki top kendisine gelmez.

2' Maç karşılıklı faullerle başladı.

1' Maç başladı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Samsunspor ile karşılaşıyor.

Dolmabahçe'de saat 17.00'de başlayan mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor.

Mücadelenin VAR koltuğunda Erkan Engin oturuyor.

