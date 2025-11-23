Abone ol: Google News

Beşiktaş - Samsunspor maçının muhtemel 11’leri

Süper Lig’de zirve yarışı pazar heyecanıyla sürüyor. 17.00 mesaisinde Beşiktaş, Samsunspor’u konuk edecek. İki takımın muhtemel ilk 11'leri belli oldu.

Yayınlama Tarihi: 23.11.2025 08:54
  • Beşiktaş, Süper Lig'de 13. hafta maçında evinde Samsunspor'u ağırlayacak.
  • Beşiktaş 20 puanla 7. sırada, Samsunspor ise 23 puanla 4. sırada.
  • İki takımın muhtemel 11'leri açıklandı.

Beşiktaş-Samsunspor maçı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor.

Süper Lig'de 13. hafta maçında Beşiktaş, sahasında Samsunspor'u konuk edecek. 20 puanla ligde 7. sırada yer alan Siyah Beyazlı Takım 23 puanla 4. sırada yer alan Samsunspor'u Dolmabahçe'de konuk edecek.

Bu sezon lige erken havlu atan Beşiktaş yeniden üst sıralarda yer almayı istiyor. 

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL İLK 11'İ

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Paulista, Djalo, Rıdvan, Cengiz, Ndidi, Salih, Cerny, Jota, El Bilal

SAMSUNSPOR'UN MUHTEMEL İLK 11'İ

Samsunspor: Okan, Drongelen, Zeki, Satka, Celil, Emre, Tomasson, Holse, Makoumbou, Musaba, Ndiaye

