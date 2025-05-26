Beşiktaş son iç saha maçından yenilgiyle ayrıldı

İHA
Süper Lig’in 37. haftasında Beşiktaş, evinde Rizespor’a 2-1 mağlup oldu.
Taraftarı önünde sezonun son iç saha maçına çıkan siyah-beyazlılar, puansız ayrıldı.
Bu sezon sahasında 18 karşılaşma oynayan siyah-beyazlılar, 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.
2 MAÇ SONRA DOLMABAHÇE'DE KAYBETTİ
Beşiktaş, Dolmabahçe'de 2 maç sonra kaybetti.
Hatayspor’u 5-1 ve Adana Demirspor’u 4-1’lik skorlarla yenen siyah-beyazlı takım, Rizespor’a ise 2-1 mağlup oldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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