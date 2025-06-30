Beşiktaş, Tammy Abraham'la anlaştı

Beşiktaş, forvet transferini tamamlamaya hazırlanıyor.

İtalyan gazeteci Fabricio Romano'nun haberine göre, Beşiktaş, Tammy Abraham transferi için Roma ile sözlü olarak anlaşma sağladı.

Beşiktaş ve İtalyan ekibi, transfer için 4 yıl karşılığında 20 milyon euro civarında bir rakama anlaşma sağladı.

Abraham'ın yıllık 5 milyon euro maaş alacağı öğrenildi.

BEŞİKTAŞ, ABRAHAM'I DUYURMAYA HAZIRLANIYOR

Abraham da Beşiktaş'ın teklifini kabul etti.

Beşiktaş ve Roma arasında transfer için evrak işleri devam ediyor.

Abraham, transfer için Türkiye'ye gelmeye hazırlanıyor.

ROMA'YA 41 MİLYON EURO'YA GİTMİŞTİ

27 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz yaz 2027 yılına kadar sözleşmesinin bulunduğu Roma'dan 1 yıllığına Milan'a kiralanmıştı.

Milan'da 44 maça çıkan Abraham, 10 gol atarken 7 kez de asist yaptı.

İngiliz oyuncu; 2021 yazında Chelsea'den Roma'ya, 41 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

KULÜP TARİHİNİN EN PAHALISI OLACAK

Öte yandan Abraham, transferin söz konusu rakamlara gerçekleşmesi durumunda Beşiktaş tarihinin en pahalı transferi olacak.