Beşiktaş taraftarından kırmızı kartlı protesto

Süper Lig’in 29. haftası Dolmabahçe'de açıldı.
Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, sahasında ligde kalma mücadelesi veren Antalyaspor ile karşı karşıya geldi.
Beşiktaş taraftarı, son haftalarda yaşanan hakem hatalarını kırmızı kart göstererek protesto etti.
KIRMIZI KART KALDIRDILAR
Antalyaspor karşılaşmasında takımlarını desteklemek için tribünleri dolduran siyah-beyazlı futbolseverler, seremoni esnasında hakemlerin isimleri okunurken ve ilk düdükten hemen önce ellerindeki kırmızı kartları kaldırarak tepkilerini gösterdi.
