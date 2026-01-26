Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan transfer açıklaması

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Beşiktaş'ın efsane futbolcularından Ali Gültiken, yayıncı kuruluşun canlı yayınında, "Beşiktaş, bu saatten sonra transfer yapmalı mı, yapmamalı mı? Bu da konuşulmalı. Gelecek oyuncular da negatif etkilenebilir. Beşiktaş, son yıllarda devre arası transferlerinden verim alamadı. Şimdi yapılacak panik transferleri Beşiktaş'a sonuç getirmeyebilir" şeklinde konuştu.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Gültiken'e mesaj atarak transfer konusu hakkında bilgilendirme yaptı.

"PANİK TRANSFERİ YAPMAYACAĞIZ"

Serdal Adalı, "Panik transferi yapmayacağız. Transferlerin bu zamana kalması bu yüzden. Bugün 5 kişiyi indirebiliriz. Ama bunu yapmayacağız. Ayın 5'ine kadar bu transferleri tamamlayacağız" ifadelerini kullandı.