Beşiktaş taraftarının Fenerbahçe yenilgisi sonrası görüşleri

Süper Lig'in 11. haftasındaki derbide Fenerbahçe deplasmanda 2-0 geriye düştüğü maçta Beşiktaş'ı 3-2 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Ev sahibi Beşiktaş'ın gollerini 5. dakikada El Bilal Toure ve 22. dakikada Emirhan Topçu kaydetti.

Fenerbahçe'nin golleri 32. dakikada İsmail Yüksek, 45+3. dakikada Asensio ve 83. dakikada Jhon Duran'dan geldi.

Beşiktaş'ta Orkun Kökçü karşılaşmanın 26. dakikasında kırmızı kart gördü ve siyah beyazlılar bu dakikadan itibaren maça 10 kişiyle devam etti.

MİKROFON BEŞİKTAŞ TARAFTARINDA

Kritik maçın sonrasında ise ESH Spor, stadyum önünde Beşiktaş taraftarına mikrofon uzattı.

ESH Spor muhabiri Hazal Palavar, siyah-beyazlı futbolseverlerden, Fenerbahçe derbisini değerlendirmelerini istedi.

İSYAN ETTİLER

Beşiktaşlılar, kırmızı kart gören kaptanları Orkun Kökçü ve teknik direktörleri Sergen Yalçın'ı sert bir biçimde eleştirdi.