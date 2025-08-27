Beşiktaş tarihindeki ikinci Malili futbolcu El Bilal Toure oldu Beşiktaş'ın İtalyan ekibi Atalanta'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı santrfor El Bilal Toure, siyah-beyazlı futbol takımının tarihindeki ikinci Malili futbolcu oldu.

Beşiktaş, daha önce 55 farklı ülkeden 190 yabancı futbolcuyla sözleşme imzaladı. Siyah-beyazlılar, 2025-2026 sezonu transfer çalışmaları kapsamında 23 yaşındaki golcü oyuncu El Bilal Toure'yi şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı. Genç oyuncu, siyah-beyazlı futbol takımının tarihindeki 191. yabancı futbolcu oldu. BEŞİKTAŞ TARİHİNDEKİ İKİNCİ MALİLİ FUTBOLCU El Bilal Toure'nin Beşiktaş'a transferiyle siyah-beyazlı kulübün tarihindeki Malili futbolcu sayısı 2'ye çıktı. Beşiktaş'ta daha önce Malili oyuncu Abdoulay Diaby, 2019-2020 sezonunda siyah-beyazlı formayı terletmişti. Atılan imzaların ardından transferi resmiyet kazanan Toure, Beşiktaş formasını giyecek ikinci Malili futbolcu olacak. ATALANTA BÜYÜK YATIRIM YAPTI Malili futbolcu El Bilal Toure, 2020 yılında Fransız ekibiyle Reims ile Avrupa futboluna adım attı. Fransa temsilcisinde gösterdiği performansla 2022'de İspanya LaLiga ekiplerinden Almeria'ya transfer olan 23 yaşındaki santrfor, buradaki attığı gollerle İtalya Ligi Serie A ekiplerinden Atalanta'nın dikkatini çekti. İtalyan temsilcisi, genç futbolcuyu 2023 yılında yaklaşık 30 milyon avroluk bir bedelle oyuncuyu kadrosuna kattı. Atalanta'da yaşadığı sakatlığın ardından geçen sezon Stuttgart'a kiralanan Toure, sezonu Almanya'da tamamladı. GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI El Bilal Toure, geçen sezonu Alman takımı Stuttgart'ta kiralık olarak tamamladı. Alman ekibinde forma giydiği dönemde tüm kulvarlarda 17 maça çıkan genç oyuncu, 17 karşılaşmada boy gösterdi. Toure, söz konusu maçlarda 3 gol kaydetme başarısı gösterdi. MİLLİ FORMAYI 25 KEZ GİYDİ Yeni transfer El Bilal Toure, Mali Milli Takımı formasını daha önce 25 kez giydi. Genç santrfor, Ekim 2020'de Mali formasını A takım seviyesinde ilk kez sırtına geçirdi. Gana karşısında görev yapan Toure, maçta 1 de gol sevinci yaşadı. El Bilal Toure, görev yaptığı 25 müsabakada milli formayla 9 kez rakip ağları havalandırdı. BU SEZONKİ 7. TRANSFER Malili golcü El Bilal Toure, Beşiktaş'ın bu sezonki 7. transferi oldu. Siyah-beyazlılar transfer döneminde bugüne kadar David Jurasek, Tammy Abraham, Orkun Kökçü, Wilfred Ndidi, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz ve El Bilal Toure'ye imza attırdı. Eshspor Haberleri Beşiktaş'ta Lausanne maçının hazırlıkları tamamlandı

