Beşiktaş topa sahip olmadan kazanmayı başardı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Beşiktaş, Süper Lig'de üçüncü haftanın erteleme maçında Konyaspor'a konuk oldu.

Siyah-beyazlılar, karşılaşmayı Ndidi ve Abraham'ın golleriyle 2-0 kazanmayı bildi.

Karşılaşmanın ardından ise ilginç bir istatistik ortaya çıktı.

BEŞİKTAŞ ZORLANMADAN KAZANDI

Mücadele boyunca topa daha az sahip olma taktiğiyle oynayan siyah-beyazlılar, yıllar sonra bir ilke imza attı.

Karşılaşmada Beşiktaş'ın topa sahip olma oranı yüzde 29'ken, Konyaspor'ın yüzde 71'lik üstünlüğü vardı.

11 YIL SONRA EN DÜŞÜK TOPA SAHİP OLMA ORANI

Beşiktaş, Opta'nın bu alanda detaylı veriye sahip olduğu 2014/2015 sezonundan beri en düşük topa sahip olma yüzdesinde kalmasına karşın sahadan galip ayrıldı.

Ayrıca Beşiktaş, Konya'da bu sezon en az isabetli pas verdiği (161), orta yaptığı (6), şut çektiği (9) ve rakip ceza sahasında topla buluştuğu (11) Süper Lig maçını oynadı.

"RAKİBİN GELMESİNİ BEKLEDİK"

Karşılaşmanın ardından topa sahip olma oranında Konyaspor'un üstünlüğü olmasıyla ilgili konuşan Sergen Yalçın da şu ifadeleri kullanmıştı: