Beşiktaş transferde gaza bastı: 4 isimle birden anlaşma sağlandı

Beşiktaş, yeni transferler için geri sayıma geçti...

Siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, ligde Konyaspor ile oynanan maçın ardından transfer konusunda, "En doğru şeyleri yapmaya çalışıyoruz. Belki haftaya 3 oyuncu gelecek, 'Bunlar nasıl geldi?' diyeceksiniz. Burası taraftarın istediği takım haline gelecek, biraz bekleyin." demişti.

OLAITAN VE OH İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Beşiktaş, bu açıklamaların ardından transferde gaza bastı.

Siyah-beyazlılar, Yasin Özcan ve Kristjan Asllani takviyelerinin ardından yeni transferler için de geri sayıma geçti.

Beşiktaş, Göztepe'den Junior Olaitan ve Genk'ten Güney Koreli santrfor Hyeon-gyu Oh ile büyük oranda anlaşma sağladı.

İLK GELECEK İSİM OLAITAN

Bu doğrultuda siyah-beyazlılar, Göztepe'de forma giyen Junior Olaitan'ın transferi için anlaşma sağladı.

Siyah-beyazlı kulüp, Olaitan'ın İstanbul'a geliş saatini açıkladı.

Junior Olaitan Beşiktaş için 14.30'da İstanbul'da olacak. Göztepe'den transfer edilen oyuncu sağlık kontrollerinden geçecek.

AGBADOU DA SONA GELİNDİ

Wolverhampton'dan Emmanuel Agbadou transferinde de sona gelindi.

Lazio'dan sol bek Nuno Tavares için girişimlerine devam eden Beşiktaş, Leeds United'dan kaleci Lucas Perri'nin menajeri ile de masaya oturdu.

TAVARES VE PERRİN

Beşiktaş'ta transfer girişimlerinin kısa sürede sonuçlanması ve imzaların atılması bekleniyor.