Trabzonspor ikinci yarıda açıldı: Fethiyespor'u 3 golle geçtiler

Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta mücadelesinde Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Fethiyespor’u 3-0 mağlup ederek grupta kritik bir galibiyete imza attı.

Karşılaşmanın ilk yarısında iki ekip de yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi.

Bordo-mavililer özellikle kanatlardan geliştirdiği ataklarla etkili olmaya çalışırken, Fethiyespor savunmada dirençli bir görüntü sergiledi.

İlk 45 dakika golsüz eşitlikle tamamlandı.

İLK YARIDA GOL YOK

30. dakikada Ernest Muçi’nin kullandığı serbest vuruşta Nwakaeme’nin kafa vuruşu yandan auta gitti.

31. dakikada Augusto’nun ceza sahası dışından çektiği şutta kaleci Arda Akbulut topu kontrol etti.

FETHİYESPOR'UN GOLÜ VAR'DAN DÖNDÜ

İkinci yarıda tempo yükselirken, 63. dakikada Fethiyespor Melih’in pasında Raşit ile golü buldu. Ancak VAR incelemesi sonrası pozisyonun ofsayt olduğu gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı ve skor 0-0 olarak kaldı.

TRABZONSPOR İKİNCİ YARI AÇILDI

69. dakikada Trabzonspor aradığı golü buldu. Nwakaeme’nin pasında ceza sahası dışından sert bir vuruş yapan Muçi, topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

70. dakikada Muçi’nin ara pasında sağ kanattan bindiren Pina, çizgiye inerek yerden ortasını yaptı. Arka direkte bomboş kalan Onuachu düzgün bir vuruşla skoru 2-0’a taşıdı.

Golden sadece iki dakika sonra Trabzonspor bir kez daha sahne aldı.

79. dakikada Muçi’nin pasıyla ceza sahasında topla buluşan Nwakaeme’nin şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu ve fark üçe çıktı.

BORDO-MAVİLİLER RAHAT KAZANDI

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Trabzonspor, mücadeleyi 3-0 kazanarak Türkiye Kupası’nda hanesine üç puan yazdırdı.