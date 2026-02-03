Beşiktaş, Junior Olaitan'la sözleşme imzaladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Beşiktaş, ara transfer çalışmalarını sürdürürken Göztepe'den Junior Olaitan'ı transfer etti.

Siyah-beyazlılar, gün içerisinde İstanbul'a getirttiği oyuncuyu renklerine bağladı.

"ŞANLI FORMAMIZLA BAŞARILAR DİLİYORUZ"

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun nihai transferi konusunda Göztepe'yle anlaşmaya varıldığı belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcu Junior Olaitan’ın nihai transferi hususunda Göztepe A.Ş. ile anlaşmaya varılmıştır. Junior Olaitan ile 3.5+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır.



Junior Olaitan’a Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz."

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Acıbadem Altunizade Hastanesinde yapılan detaylı kan tetkiklerinin ardından Olaitan, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.

SÜPER LİG KARİYERİ

23 yaşındaki futbolcu, bu sezon sarı-kırmızılı formayla 17'si Süper Lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere 18 maçta görev yaptı ve 2 gole imza attı.