Beşiktaş tribünleri, Rafa Silva'yı ıslıkladı

- Beşiktaş'ta 48 gün sonra kadroya alınan Rafa Silva, Rizespor maçı öncesi taraftarlar tarafından ıslıklandı.
- Portekizli oyuncunun boyunluk ve şapka takarak sadece gözlerini açıkta bırakması dikkat çekti.
- Maç sonu direkt soyunma odasına geçti.
Beşiktaş'ta dün oynanan Rizespor karşılaşması öncesi Rafa Silva'nın son durumu merak konusuydu.
Silva, 48 gün sonra Rizespor maçının kadrosunda yer aldı.
Ancak Portekizli yıldız, taraftarların tepkisini çekti.
48 GÜN SONRA SAHAYA ÇIKTI
Süper Lig'de son olarak 2 Kasım'da Fenerbahçe derbisinde siyah-beyazlı formayı giyen Portekizli futbolcu, son 5 maçta kadroda yer almadı.
Beşiktaş'ta bir süredir yeniden takımla çalışmalara başlayan Rafa Silva'nın takımda kalıp kalmayacağı merak konusu olurken, Portekizli yıldızın maç kadrosuna dahil edilmesi şaşkınlık yarattı.
İSMİ ANONS EDİLİNCE ISLIKLANDI
Öte yandan karşılaşma öncesinde oyuncu listenin anons edildiği sırada tecrübeli futbolcu, taraftarlar tarafından ıslıklandı.
Rafa Silva'nın maç öncesi boyunluk ve şapka takarak, sadece gözlerini açıkta bırakması ilginç bir görüntü oluşturdu.
Öte yandan Rafa Silva, maçın bitiş düdüğüyle birlikte direkt olarak soyunma odasının yolunu tuttu.